13.09.2016

DLM-Pressemitteilung 16/2016; Leitlinien für die Vermarktungsmodelle von morgen – DLM macht neue Werbeformen zum Thema ihres Symposiums 2017

DLM-Symposium am 23. März in Berlin

Die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) hat in ihrer heutigen Sitzung in Ludwigshafen über das Thema ihres Symposiums 2017 entschieden: Es wird um neue Werbeformen und die daraus entstehenden Herausforderungen für die Regulierung gehen. „Neue Wettbewerber, neue Formate und zusätzliche Verbreitungswege bringen in konvergenten Zeiten eine neue Vielfalt, gleichzeitig aber auch neue Ansprüche an die Regulierung mit sich“, so der DLM-Vorsitzende Siegfried Schneider. „Auf dem kommenden Symposium wollen wir daher darüber sprechen, welche Werbemodelle künftig relevant und tragfähig werden und wie sinnvolle Leitlinien dafür entwickelt werden können. Das gesellschaftlich wünschenswerte Ziel ist dabei eine mediale Angebots- und Anbietervielfalt.“

Die Medienanstalten bieten mit dem DLM-Symposium seit vielen Jahren ein hochkarätiges Forum, das aktuelle medienpolitische Herausforderungen aufgreift. Die DLM lädt zu ihrem jährlichen Symposium Vertreterinnen und Vertreter aus Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zur Diskussion über Positionen und Gestaltungsmöglichkeiten der Rundfunklandschaft ein.

Das DLM-Symposium findet am 23. März 2017 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin statt.