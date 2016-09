06.09.2016

KEK-Pressemitteilung 7/2016; Ergebnisse 220. Sitzung der KEK

Beteiligungsveränderung / Sport1 GmbH

Zulassung Werbefenster bei SPORT1 /Sport1 GmbH

Zulassung DRF1 / DRF Deutschland Fernsehen Verwaltungsgesellschaft mbH

Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) hat entschieden, dass den folgenden Zulassungen und Beteiligungsveränderungen keine Gründe der Sicherung der Meinungsvielfalt entgegenstehen:



Beteiligungsveränderung / Sport1 GmbH

Die Sport1 GmbH hat bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) mehrere Beteiligungsveränderungen auf der Ebene ihrer Obergesellschaft, der börsennotierten Constantin Medien AG, angezeigt. Demnach hat die Highlight Communications AG ihre Beteiligung an der Constantin Medien AG von zuletzt 7,9 % des Grundkapitals veräußert. Mit diesen Anteilen waren aufgrund der mehrheitlichen Beteiligung der Constantin Medien AG an der Highlight Communications AG aktienrechtlich keine Stimmrechte verbunden, so dass sich die Stimmrechtsanteile aller weiteren Aktionäre entsprechend erhöhten. Dieses Auseinanderfallen von Kapital- und Stimmrechtsanteilen wird mit dem Ausscheiden der Highlight Communications AG aus dem Aktionärskreis der Constantin Medien AG beendet.



Ferner hat die von Bernhard Burgener kontrollierte Highlight Event and Entertainment AG 10,3 % der Aktien der Constantin Medien AG erworben. Die Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte hat ihre Beteiligung auf unter 5 % reduziert; die Aktionäre Bernhard Burgener und Dr. Dieter Hahn haben ihre unmittelbaren Beteiligungen jeweils geringfügig erhöht.



Darüber hinaus haben sich die Stimmrechtsverhältnisse bei der Constantin Medien AG aufgrund einer Stimmrechtsvereinbarung zwischen Bernhard Burgener und mehreren Aktionären mit Anteilen von unter 3 % (Martin Hellstern, René Camenzind, Dr. René Eichenberger, Dr. Paul Graf, Dorothea Kunz und Marcel Paul Signer) verändert: Auf diesen Stimmrechtepool entfallen danach insgesamt 29,28 % der Stimmrechte der Constantin Medien AG.



Größte Einzelaktionärin der Constantin Medien AG nach Kapitalanteilen ist weiterhin die KF 15 GmbH mit einem Anteil von 18,1 % des Grundkapitals. Mehrheitsgesellschafter der KF 15 GmbH ist Dr. Dieter Hahn, der zudem in Höhe von 10,5 % des Grundkapitals unmittelbar an der Constantin Medien AG beteiligt ist. Ihm sind somit insgesamt 28,6 % der Kapital- und Stimmrechtsanteile zuzurechnen. Dr. Hahn ist u. a. auch Aufsichtsratsvorsitzender der Constantin Medien AG.











Zulassung Werbefenster bei SPORT1 /Sport1 GmbH

Die Sport1 GmbH hat bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) eine Erweiterung ihrer Zulassung für das Programm SPORT1 dahingehend beantragt, dass die Zulassung auch die Ersetzung von Werbespots bzw. Werbeblöcken im Simulcast-Stream über Online- und Mobile-basierte Verbreitungswege umfassen soll. Vom Werbeaustausch sind ausschließlich Verbreitungswege des offenen Internets auf Desktop- und Mobile-Geräten sowie Streaming Hardware, nicht aber die Verbreitung über geschlossene Netze (IPTV) betroffen. Der Werbeaustausch bleibt ohne erkennbare medienkonzentrationsrechtliche Auswirkungen. Die KEK hat daher bereits mit Beschluss vom 12./14.07.2016 festgestellt, dass der Zulassung zur Veranstaltung der Programmvariante von SPORT1 für mobile und Online-Verbreitungswege keine Gründe der Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen entgegenstehen.



Zulassung DRF1 / DRF Deutschland Fernsehen Verwaltungsgesellschaft mbH

Die DRF Deutschland Fernsehen GmbH hat bei der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) angezeigt, dass das gegenwärtig von ihr veranstaltete bundesweite Programm DRF1 zukünftig von der noch zu gründenden DRF Deutschland Fernsehen Verwaltungsgesellschaft mbH veranstaltet werden soll. Diese soll die identische Gesellschafterstruktur haben wie die bisherige Veranstalterin. Gesellschafter sind somit die GT3 Software- und Beteiligung GmbH mit einer Beteiligung in Höhe von 90 % und Christian Opitz mit einer Beteiligung in Höhe von 10 %. Die KEK hat die medienkonzentrationsrechtliche Unbedenklichkeit der Zulassungserteilung an die DRF Deutschland Fernsehen Verwaltungsgesellschaft mbH bereits am 01.08.2016 bestätigt.



DRF1 ist ein bundesweites Spartenprogramm mit Nachrichten und Beiträgen zum regionalen Geschehen aus allen Teilen Deutschlands.



Das Programm ist seit dem 09.02.2015 auf Sendung.

PDF der Pressemitteilung

Kontakt bei Medien-Rückfragen



Prof. Dr. Ralf Müller-Terpitz

Vorsitzender der KEK



Bernd Malzanini

Bereichsleiter Medienkonzentration



Telefon: +49 (0)30 2064690-61

Mail: kek(at)die-medienanstalten.de

www.kek-online.de ▪ www.die-medienanstalten.de