KEK-Pressemitteilung 8/2016; Ergebnisse 221. Sitzung der KEK

Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) hat entschieden, dass den folgenden Zulassungen und Beteiligungsveränderungen keine Gründe der Sicherung der Meinungsvielfalt entgegenstehen:



Die YOL Bildungs- und Medienwerk mbH hat bei der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) die Zulassung zur Veranstaltung des bundesweiten Fernsehspartenprogramms YOL TV beantragt. YOL TV soll in deutscher und türkischer Sprache mit Schwerpunkt auf Information und Kultur veranstaltet werden. Das Programm wird gegenwärtig auf Grundlage einer Lizenz der britischen Regulierungsbehörde Ofcom von der YOL Medien AG veranstaltet und über Satellit (Türksat) sowie als Live-Stream im Internet über die Webseite www.yoltv.eu verbreitet. Es ist vorgesehen, die Programmverbreitung auch unter der neuen Veranstalterin unverändert fortzusetzen. Gesellschafter der Antragstellerin sind mit Anteilen von je 33,3 % Veli Aydin, Özgür Öz und Hüsein Mat.



Die RTL Television GmbH hat bei der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) die Verlängerung der Zulassung für RTL Passion, ein Pay-TV-Spartenprogramm mit Schwerpunkt Daily Soaps und Telenovelas, beantragt. Das Programm wird über das Kabelangebot der Unitymedia GmbH, die Sky-Plattform sowie über das IPTV-Angebot der Deutschen Telekom AG verbreitet. Die RTL Television GmbH veranstaltet auch das bundesweite Vollprogramm RTL Television sowie die Spartenprogramme RTL Crime, RTL Living, RTL NITRO, GEO Television und RTL Plus.



Die der RTL Group S.A. und der Konzernobergesellschaft Bertelsmann SE & Co. KGaA zuzurechnenden Programme RTL Television, RTL Crime, RTL Living, RTL NITRO, RTL Passion, RTL Plus, GEO Television, n-tv, VOX, RTL II, SUPER RTL, TOGGO plus und auto motor und sport channel erreichten im Referenzzeitraum von August 2015 bis Juli 2016 einen Zuschaueranteil in Höhe von insgesamt 23,0 %.

Eine Übersicht zu den Beteiligungsverhältnissen der RTL-Gruppe ist zu finden auf der Homepage der KEK unter Medienkonzentration/Beteiligungsverhältnisse/Sendergruppierungen.



ran FIGHTING ist ein ganztägiges, auf Kampfsport fokussiertes Pay-TV-Spartenprogramm, das als Web-TV über die Website www.ranfighting.de sowie über mobile Apps und Smart-TV-Apps bundesweit verbreitet wird (vgl. Pressemitteilung der KEK 1/2016). Künftig soll dieses Programm nicht mehr von der ProSiebenSat.1 Pay TV GmbH, sondern von der ProSiebenSat.1 Sports GmbH veranstaltet werden. Ein entsprechender Antrag wurde bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) gestellt.



Die ProSiebenSat.1 Sports GmbH ist nach konzerninternen Umstrukturierungen eine unmittelbare 100%ige Tochtergesellschaft der ProSiebenSat.1. Media SE. Sie hält auch 57,5 % der Anteile der DOSB New Media GmbH, die das Sportspartenprogramm Sportdeutschland.TV veranstaltet (s. u.). Die ProSiebenSat.1 Pay TV GmbH veranstaltet weiterhin die Programme ProSieben FUN, kabel eins CLASSICS und Sat.1 emotions. Die der ProSiebenSat.1-Gruppe zuzurechnenden Programme (s. Schaubild) erreichten in der Referenzperiode von August 2015 bis Juli 2016 Zuschaueranteile in Höhe von insgesamt 19,4 %.

Die Volks.TV Verwaltung GmbH hat bei der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) eine Veränderung ihrer Beteiligungsverhältnisse angezeigt. Danach beabsichtigt die Karl Rauch Verlag GmbH & Co. KG Geschäftsanteile der Volks.TV Verwaltung GmbH in Höhe von 10 % von der Infobonn Holding GmbH sowie in Höhe von 27,5 % von der TT-Studios Medienberatungs- und -beteiligungs GmbH zu übernehmen. Die Karl Rauch Verlag GmbH & Co. KG verlegt die Werke von Antoine de Saint-Exupéry (u. a. „Der Kleine Prinz“) und ist unter anderem im Bereich der Tiefdrucktechnik tätig. Die Volks.TV GmbH hält eine Zulassung zur Veranstaltung des Spartenprogramms Volks.TV (V.TV) mit Schwerpunkt auf Bildung und Unterhaltung. Das Programm ist bislang nicht auf Sendung.





Weitere Entscheidungen:



Die DOSB New Media GmbH, Veranstalterin des Web-TV-Programms Sportdeutschland.tv, hat gegenüber der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) Beteiligungsveränderungen angezeigt, die rein konzerninterner Natur und somit medienkonzentrationsrechtlich unerheblich sind. Danach wurden die ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH und die ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH, die zwischen der Konzernobergesellschaft ProSiebenSat.1 Media SE und der unmittelbar an der Veranstalterin beteiligten ProSiebenSat.1 Sports GmbH (s. o.) standen, aus der Beteiligungskette ausgegliedert.

